Une journée spéciale pour les familles

A cette occasion, il est prévu des ateliers de sensibilisation et de prévention pour informer les familles sur les dangers que peuvent rencontrer leurs enfants ou leurs ados (consommation de substances illicites, mauvaise utilisation d’internet, etc.). Un rallye "Tête et Jambes" sera organisé autour d’une course à l’information qui permettra de visiter l’ensemble des stands de sensibilisation et de prévention.Si cet évènement est organisé en priorité en faveur des trois quartiers prioritaires, il est bien entendu que toute la population est invitée à participer à cette journée qui se veut avant tout festive.Tressage de « ni’au », « pae ‘ore », « timau ra’au », échassesJeux d’échecs, rallye « Tête et Jambes » pour une course à l’information, espace social et familial, stand éco-citoyenBilles, badminton, fléchettes, tennis de table, pétanqueUne station gonflable, balançoire swing, structure trampoline, Carrousel. Mise en place d’une piste cyclable du PACR – GendarmerieDes animations sont prévues tout au long de la journée, avec une initiation et des démonstrations de vélo et motocross, des démonstrations des écoles et clubs d’arts martiaux de Punaauia (karaté, judo, tae kwon do), des spectacles de danses, du Tamure Fitness, Shape Up. L'entrée est gratuite et la population pourra se restaurer sur place.