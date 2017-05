Une journée pour développer la filière apicole

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Comment fabriquer une ruche ? Comment récolter le miel ? Ou reconditionner la cire d’abeille ? Quelles sont les débouchés que propose le secteur apicole. Autant d’éléments de réponses que les apiculteurs de Raiatea sont venus apporter, à l’occasion de cette journée du miel et de l’abeille."Je m'aperçois qu'effectivement, la population a besoin de connaitre, et de s'informer sur le monde des abeilles et du miel" constate Claude Tinorua, président de l’Association des Apiculteurs de Raiatea.Une filière qui ne demande qu’à se développer. Sur 242 apiculteurs recensés en Polynésie, Raiatea, n’en compte que 52. C’est encore insuffisant pour satisfaire le marché local. "C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui, pour développer l'apiculture sur Raiatea" explique Jean Tama, vice-président de la chambre d'agriculture.La mise en valeur des produits dérivés a également remporté un vif succès. "On peut faire beaucoup de choses. des cosmétiques, des bougies, plein de différents produits. L'abeille produit le miel mais elle produit aussi de la cire, et du sucre." assure Olivier Thomas, apiculteur.Consommer local, un message que les élèves de 1ère S du Lycée d’Uturoa ont également véhiculé, afin de protéger la filière. "On explique comment faire la différence entre le miel local et le miel de synthèse, car le consommateur à tendance à se faire avoir par le miel de synthèse " explique Mahana Ateni Elève de 1ère S.En 2016, la production de miel en Polynésie fait état de 188 tonnes. D’ici 2020, le ministère de l’Agriculture, envisage d’atteindre les 250 tonnes.