Une grande bringue pour faire revivre les valeurs du partage, de la convivialité et de l'entraide

Cette journée a pour but de réunir les familles Polynésiennes où chacun sera invité à apporter ses instruments de bringue pour se joindre à l'orchestre "meneur" mais aussi à apporter des préparations culinaires qui serons partagées lors d'un grand banquet populaire. Attention, par soucis de nuisances sonores, les djumbé et autres instruments de basses ne seront pas autorisés.A travers cet événement, porteur de plusieurs message, les organisateurs souhaitent faire revivre les valeurs du partage, de la convivialité et de l'entraide qui font l'image de la Polynésie. La population est invitée à venir en tenue locale et avec une belle couronne de fleurs.Plusieurs communes mettent à disposition des bus pour ramasser leurs administrés dans les quartiers à partir de 7h00 pour les communes les plus éloignées.Contact: Mickey Spitz, tel: 689 87 26 75 86 ou mickey.gauguin@gmail.com Allison Maran, tel: 689 87 71 38 24 ou all.tahiti@gmail.com