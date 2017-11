Une femme découvre l'infidélité de son mari en plein vol, l'avion contraint d'atterrir

Rédaction web

Les vacances d'une famille iranienne ont tourné court dimanche. L'incident s'est déroulé sur un vol Doha-Bali. Profitant du sommeil de son mari, une femme lui a subtilisé son smartphone . En fouillant, elle a découvert que son mari entretenait une liaison. Entrant dans une rage folle, elle a commencé à le taper rapporte The Hindustan Times L'équipage n'a pas réussi à la calmer. Le vol sans escale d'une durée de 10 heures, a dû être détourné vers Chennai. Le couple et leur enfant ont été débarqués. N'ayant pas de visa, ils sont restés à l'aéroport avant d'être rapatriés vers le Qatar.Selon Times of India , la passagère était sous l'emprise de l'alcool. Qatar Airways n'a pas souhaité faire de commentaire. "Par respect pour la vie privée des passagers, nous ne commentons pas les cas personnels", a souligné la compagnie.