Une famille perd tout dans un incendie : élan de solidarité à Orofero

Rédaction web avec David Chang

Le 28 novembre dernier, une famille a tout perdu dans l'incendie de son habitation. À l'approche des fêtes de fin d'année, les habitants de Orofero ont décidé de leur venir en aide. Une récolte de fonds s'est faite sur plusieurs semaines. Les dons ont été remis à la famille ce mardi. "C'est une famille qu'on affectionne beaucoup. Et donc on s'est dit avec ma maman qui est à l'initiative de ce projet, qu'on pourrait faire quelque chose, sachant que les fêtes approchent, pour cette famille", explique Myriam Tairi, habitante du quartier.Une soixantaine de familles ont participé à la récolte. Des dons de 100 à 10 000 Fcfp ont été faits. "C'est merveilleux. Merci. Merci à tout le monde pour ce geste merveilleux", a réagi Suzanne Turina, victime de l'incendie, au micro de Tahiti Nui Télévision. Cet argent leur permettra de repartir de zéro : "louer des engins, tronçonneuse... pour pouvoir couper tout ce qu'il y a autour. Et puis de la main d'oeuvre" pour évacuer les débris de l'habitation.À l'origine de l'incendie, un court circuit survenu dans le plafond. Tout s'est passé très vite. "J'ai fait le tour pour aller chercher le tuyau croyant que j'arriverai à éteindre le feu. Je me suis arrêtée au portail pour avertir les voisins et leur dire d'appeler les pompiers. Quand je suis revenue, le feu était déjà à la moitié de la maison", se souvient Suzanne.Un drame qui peut arriver à tout le monde. Les voisins des victimes ont également proposé leur aide pour le nettoyage des décombres.