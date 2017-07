Une écurie pour fédérer les outre-mer

L’Ecurie Bleu Outre-mer est la première écurie de groupe dédiée aux ultramarins. Elle existe depuis deux ans grâce à Jack Vautrin, manager, et à son équipe. Elle rassemble des passionnés et des propriétaires de chevaux de plusieurs régions d’Outre-mer: Antilles, Guyane, Réunion ou encore la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon…L’objectif de cette écurie est de proposer aux ultramarins projet fédérateur porteur d’une identité forte et de valeurs sportives et culturelles. Ils deviennent alors actionnaires d'une écurie composée de plusieurs chevaux de course orientés vers les quintés, pari préféré des turfistes.Fruits de recherches approfondies au quotidien, d’analyses des performances, d’observations minutieuses sur les champs de courses, d’enquêtes et de discussions régulières avec les professionnels, les chevaux choisis par l’Ecurie Bleu Outre-mer se sont déjà illustrés par trois Quintés en moins de 18 mois !