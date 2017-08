Une éclipse totale de soleil traverse les Etats-Unis

AFP

A 18H48 GMT, le Soleil a réapparu derrière la Lune à Charleston, en Caroline du Sud, dans le sud-est du pays. C'était la dernière étape de l'éclipse avant qu'elle ne disparaisse du continent américain.A 17H16 GMT, le phénomène avait débuté dans l'Oregon, dans le nord-ouest du pays, sous les applaudissements et les cris réjouis de milliers de spectateurs, venus assister au rendez-vous du Soleil avec la Lune."C'était incroyablement beau. J'étais émue aux larmes", a témoigné devant le front de mer de Charleston Heather Riser, une femme de 54 ans venue de Virginie pour se trouver sur la trajectoire de l'éclipse, qui a plongé dans l'obscurité une bande diagonale de territoire allant du nord-ouest au sud-est américain.Festivals, rassemblements sur des toits d'immeubles, mariages minutieusement calibrés... des d'Américains ont célébré ce moment historique.Aux quatre coins du pays, même là où l'éclipse n'était que partielle, télescopes et appareils photo étaient de sortie. A Washington, Donald Trump a observé le phénomène avec sa femme Melania depuis le balcon Truman de la Maison Blanche. Pendant un très rapide moment, il a levé les yeux au ciel sans lunettes avant que quelqu'un ne lui crie de les remettre."Vous êtes juste scotchés, cette sensation à l'intérieur de vous est véritablement la définition de "génial"", raconte Rich Krueger, un professeur de science qui se trouvait à Madras, dans l'Oregon, où les festivités ont commencé en premier.L'éclipse totale du Soleil a plongé les spectateurs dans l'obscurité pendant légèrement plus de deux minutes. Elle a été visible depuis une bande de 113 kilomètres de large, pour devenir la première à traverser le continent américain depuis 1918.Douze millions d'heureux élus, vivants dans ce couloir privilégié, étaient aux premières loges pour observer le spectacle. Ils étaient rejoints depuis plusieurs jours par des millions de touristes et d'amateurs qui se sont massés sur cette diagonale."C'était juste fabuleux", s'est félicité Dave Lichtenauer à Charleston, dans les rues de laquelle les t-shirts à l'effigie de l'éclipse étaient omniprésents."On n'a pas beaucoup d'occasions de vivre cela", raconte cet ingénieur électrique à la retraite de 63 ans, en évoquant un événement "partiellement spirituel".Dans le reste des Etats-Unis, où l'éclipse n'était que partielle, les mesures de sécurité n'étaient pas moins rabâchées par les médias, la Nasa ou les pouvoirs publics: sous aucun prétexte il ne fallait regarder l'éclipse sans lunettes spéciales, sous peine de se brûler la rétine.Plusieurs milliers de personnes se sont également rassemblées au célèbre Observatoire qui surplombe Los Angeles depuis ses collines. Beaucoup ont fait le chemin en randonnée pour braver les embouteillages, même si l'éclipse n'était visible qu'à seulement 60%.Certains y avaient même fabriqué leur propre instrument avec du carton, du scotch et du papier d'aluminium. Les exclamations et les rires enthousiastes ont fusé devant le spectacle du Soleil grignoté par la Lune."On est venus ici en randonnée. C'est sympa, il n'y a pas d'autre endroit pour mieux voir, avec des gens qui sont fans comme nous. Je ne suis pas sûre de pouvoir revoir quelque chose comme ça un jour", s'exclamait Laura Thieme, une habitante de la banlieue de Los Angeles de 49 ans venue avec sa fille de huit ans.La Nasa avait évidemment mis en place un dispositif spécial pour être à la hauteur de l'événement : 11 véhicules spatiaux, 50 ballons et 3 avions étaient déployés pour étudier le phénomène, retransmis en intégralité sur le site de l'agence gouvernementale.A l'heure où l'obscurité s'est faite au-dessus d'eux, de nombreux américains se sont éclipsés de leur lieu de travail pour observer ce moment d'histoire céleste.L'événement occupait les antennes des principales chaînes d'information américaines, offrant un rare répit dans les tensions politiques et sociétales déchaînées aux Etats-Unis depuis l'élection de Donald Trump.Ceux qui avaient les yeux rivés ailleurs, et ne pouvaient pas profiter de l'alignement de la Lune et du Soleil, n'auront toutefois pas à attendre 99 ans pour revoir pareil phénomène: le prochain rendez-vous avec une éclipse totale est donné en avril 2024.