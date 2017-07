Une délégation de Bora Bora s’apprête à s’envoler pour les Iles Cook

Rédaction Web

57 personnes composeront cette délégation, selon un communiqué de la commune de Bora Bora. L’objectif est double : évoquer un possible jumelage entre les deux villes mais aussi participer à un échange culturel entre deux îles du Pacifique.Le maire Gaston Tong Sang sera à la tête d’un « groupe d’élus et d’ingénieurs pour mener à bien les visites protocolaires et réunions de travail prévues sur place », précise le communiqué.« La majorité de la délégation sera menée par le comité du tourisme afin de promouvoir notre tourisme culturel. Des danseurs, chanteurs, musiciens, artisans se produiront sur la place principale de l’île à l’occasion de leur ‘Constitution ‘, l’équivalent de notre Heiva ».Particularité du voyage : le vol sera direct entre Bora Bora et Aitutaki. « Après des semaines de négociation entre la Commune de Bora Bora, la compagnie aérienne, les autorités de l’Etat en Polynésie française et les autorités des îles Cook, des permissions ont été obtenues (…) La douane et la police aux frontières se déplaceront ici et à Aitutaki pour toutes les formalités obligatoires des vols internationaux », conclut le communiqué.