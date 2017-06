Une couverture médiatique internationale pour le va'a !

​Vers de nouveaux horizons

D’autres pays du monde s’intéressent également à l’évènement. On connait l’engouement des japonais pour le Ori Tahiti. Kenji Kinoshita, photographe, semble convaincu de l’intérêt de ses compatriotes pour le va’a, et viendra couvrir l’évènement pour l’un des plus grands magazines sportifs du pays « Tarzan magazine ».



L’évènement s’invitera également dans les télévisions de la métropole et des DOM-TOM via France Ô.

Un partenariat entre TNTV et l’opérateur Free, permettra à la chaîne locale d’être présente sur les box de l’opérateur. A savoir que Free compte près de 6 millions et demi d’abonnés.



L’Argentine et son site web de live streaming TyC Sports Play (120.000 téléspectateurs) diffuseront également les courses accompagnées de commentaires espagnols grâce à Silvana Carsetti qui fera le déplacement et concourra au Te Aito. Pour rappel 6 pays hispanophones sont engagés cette année.