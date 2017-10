Une collecte pour offrir un nouveau bateau à "Papy Francky"

Rédaction web

La semaine dernière le poti marara de Franck Hitimaue a été dérobe à la marina de Pueu puis retrouvé sur le récif. L'auteur du vol, déjà bien connu de la justice, a été condamné à deux ans de prison ferme et placé sous mandat de dépôt.Mais le voleur n'a pas les moyens de rembourser sa victime. "Papy Francky" se retrouve donc sans bateau. Sans retraite, l'homme de 67 ans vivait de la pêche. Il se retrouve donc dans une situation délicate.En accord avec la famille de Franck Hitimaue, une collecte en ligne vient d'être lancée pour aider le pêcheur à racheter une embarcation. "Le premier devis chiffre juste le prix des pièces à 5.5 millions de Fcfp", explique l'auteur de l'appel aux dons. "Francky et Viviane forment un couple fier, qui croit autant au travail qu'à la solidarité. Ils l'ont prouvé à de très nombreuses reprises ! Mais aujourd'hui ils sont profondément blessés, et déçus. Leur vie de labeur pour acheter ce bateau est réduite à néant...Nous sommes nombreux à leur avoir témoigné notre soutien, à Tahiti mais aussi bien plus loin ! Redonnons leur espoir ! Rendons leur de quoi vivre et de quoi retrouver la vie normale, celle qu'un inconnu leur a détruit sans même le regretter !"