Une bague achetée 1440 Fcfp dans une braderie vaut en fait plus de 50 millions Fcfp

Rédaction Web

La propriétaire, qui a préféré rester anonyme, était persuadée que ce n'était pas une vraie pierre précieuse car elle n'avait pas l'éclat d'un diamant et reposait sur une monture "crasseuse". Jusqu'à ce qu'un jour, sans trop d'espoir, elle décide de la faire expertiser... au cas où. Et là, surprise.Le bijou qu'elle avait acquis pour 1 440 Fcfp s'est avéré être un diamant blanc de 26 carats datant du 19e siècle, après être passé sous l'œil expert du Gemological Institute of America.La pierre précieuse, estimée à plus de 50 millions Fcfp sera vendue aux enchères chez Sotheby's le 7 juin prochain.