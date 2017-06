Une application mobile pour reconnaître les poissons du Pacifique

La Communauté du Pacifique (CPS) vient de lancer une application mobile pour apprendre à reconnaître les poissons. Tout comme l’application Tails lancée l’année dernière par la CPS pour la saisie des données de captures, cette application met la technologie au service d’une meilleure gestion des ressources.Un premier jeu de données est disponible dans PacFishID. Il est basé sur le "Guide d’identification des poissons côtiers les plus consommés en Océanie" récemment publié par la CPS. Destiné à l’origine aux agents des pêches appelés à effectuer des enquêtes sur les marchés ou aux débarquements, il a depuis sa publication suscité un véritable engouement du public.Cette application ludique, qui fonctionne hors ligne une fois les données et photos téléchargées, contient des informations détaillées sur les espèces marines classées par familles. Sur chaque fiche, sont indiquées les clefs d’identification de l’espèce, sa taille maximum, ainsi que les pays ou territoires du Pacifique où la présence de l’espèce est scientifiquement confirmée, probable ou absente.Une fonctionnalité « quizz », permet aux usagers de tester leurs connaissances des noms des espèces de poissons au travers d’un QCM évolutif qui devient de plus en plus complexe lorsque le taux de réponses correctes augmente.