Une appli mobile pour comparer les prix dans les grandes surfaces

Comparer les prix et se rendre dans plusieurs grandes surfaces pour trouver le moins cher est souvent utile. Mais la démarche est longue et fatiguante pour les consommateurs. C’est pourquoi l’association Tahiti Sphère a créé « Comparons », une application mobile qui permet de trouver le produit le moins onéreux avant de se déplacer.



« J’en ai eu marre de prendre ma voiture et faire plusieurs magasins pour trouver le moins cher et regarder tous les prix. Je me suis dit qu’il fallait absolument trouver une solution pour améliorer alors, avec une bande de copains, on s’est lancés et l’idée est parti de là », explique Maryline Liu, présidente de l’association Tahiti Sphère.