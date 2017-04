Un ver parasite infectieux inquiète Hawaii

Appelé « l'Angiostrongylus cantonensis », ce ver potentiellement dangereux a déjà touché 9 personnes de janvier à mars 2017. En 100 ans, seulement deux cas avaient été observés sur l'île.



Dans la plupart des cas, l’infection ne provoque aucun symptôme sur l’humain. Par contre, le ver peut se glisser dans la muqueuse intestinale et accéder au cerveau et au système nerveux par voie sanguine. Si cette option se confirme, une forme sévère de méningite peut se manifester provoquant des nausées, maux de tête, une vision trouble, et parfois, la mort.



Selon nos confrères de CNN, 80%, des escargots de l'île étaient déjà potentiellement contaminée en 2014.



Les autorités appellent la population à nettoyer tous les aliments qui ont pu être en contact avec ces animaux.