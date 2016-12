Un vaste réseau de trafic de cocaïne démantelé en Australie

Avec AFP

Quelque 500 kg de cocaïne ont été saisis le jour de Noël à Sydney, qui s'ajoutent aux 600 kg qui avaient été interceptés par la marine française au large de Tahiti en février , selon la police australienne, qui fait également état de 32 kg d'héroïne retrouvés aux Fidji."La quantité totale saisie -1,1 tonne- en font la plus importante saisie de cocaïne de l'histoire de la lutte contre les stupéfiants en Australie", a déclaré Chris Sheehan, de la police fédérale australienne.Quatorze Australiens et un Néo-Zélandais âgés de 29 à 63 ans ont été arrêtés dimanche et les jours suivants, notamment à bord d'un chalutier dans le port de Sydney."C'est une victoire importante. Tout le groupe a été démantelé", a déclaré Mark Jenkins, de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.La valeur à la revente de la drogue saisie est estimée à 360 millions de dollars australiens (environ 30 milliards de Fcfp).Ce coup de filet a été opéré dans le cadre d'une enquête qui a débuté il y a plus de deux ans, et qui se poursuit, notamment, sur les fournisseurs de ce réseau.