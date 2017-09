Un timbre polynésien pour les 100 ans du Lion's club

Elle crayonne depuis son enfance. Maea a toujours eu la fibre artistique. Avec un père dessinateur en architecture, quoi de plus normal que de dessiner à son tour. Ancienne élève du centre des métiers d’arts, elle a remporté le concours pour dessiner le timbre des 100 ans du lions club. Sa vahine tatouée a convaincu l’OPT. "On a tous fait des dessins traditionnels : paysages, vahine, tiki... Moi c'était plutôt la vahine et le tatouage (...) On avait le droit de faire plusieurs dessins. Le premier c'était un tiki avec un lion pour le lion's club. J'ai fait un autre dessin avec une vahine qui danse. On la voit bouger avec des motifs sur son corps, sur sa jambe."