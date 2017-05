Un taux de participation un peu plus élevé à Faa'a

Rédaction Web avec Brandy Tevero et Juliano Tautu.

5,8 % c’est le taux de participation enregistré une heure après l’ouverture des bureaux de votes, c’est 1,5 point de mieux qu’au premier tour. Une amélioration qui n’est pas passée inaperçu aux yeux du Maire. Mais Oscar Temaru préfère attendre les résultats pour se prononcer. Il nous rappelle pourquoi il a appelé au boycott."J'ai été candidat à l'élection présidentielle et malheureusement ma candidature n'a pas été retenue. c'est aussi pour faire comprendre à ce peuple que nous souhaitons qu'un jour nous pourrons élire, au suffrage universel, le président de ce pays. ce qui n'est pas le cas. Ce qui prouve, une fois de plus, l'un des aspects de la colonisation."L’augmentation du taux de participation se maintient deux heures après le début du scrutin. A 10 heures 1722 personnes ont votées, contre 1405 au premier tour. Ce n’est pas l’affluence de 2012 ou 2007 mais ceux qui se sont déplacés aux urnes rappellent l’importance du droit de vote. "C'est important, parce que c'est un droit qu'on donne pas à tout le monde. Et ceux qui n'en ont pas, ils essaient de l'avoir, alors, il faut en profiter." explique un citoyen.Au premier tour de la présidentielle, la commune de Faa’a a enregistré 74% de taux d’abstention. Un record en Polynésie. Un chiffre qui démontre aussi le poids politique important d’Oscar Temaru dans son fief. Un phénomène à prendre en compte pour le Tavini en vue des prochaines législatives.