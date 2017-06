Un stage de théâtre pour les enfants

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet, Christine Bennett propose aux enfants de s’initier aux rudiments du jeu théâtral.



Le travail collectif est privilégié et les différents exercices proposés ont pour but de stimuler l’imagination, d’aiguiser l’esprit d’observation et de développer l’expressivité orale et corporelle. Assumer la prise de parole, créer des personnages, être à l’écoute de ses partenaires, improviser de courtes scènes, jouer avec les sons, les mots, les gestes… Tout un programme à déguster de 8 heures à 16 heures.



Renseignement au 87 700 278.