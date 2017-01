Vous avez entre 15 et 30 ans et résidez sur Moorea? Le contrat de ville vous propose de réaliser un court métrage sur la protection de l'environnement. Du 23 au 27 janvier, à Afareaitu, Manuarii Bonnefin et Sarah Dukhan vous initient aux différentes étapes de la réalisation. Pour vous inscrire, appelez le 40 55 08 70 ou rendez-vous à la mairie.



