Un serpent coincé dans l'oreille, elle termine aux urgences

AFP

"J'étais comme en état de choc (...) J'ai commencé à trembler", a confié la jeune fille. Elle s'est résignée à appeler les services d'urgence après avoir essayé sans succès de dégager le serpent.Les pompiers dépêchés sur place ne sont pas parvenus non plus à délivrer l'animal et la jeune fille a finalement été transportée à l'hôpital où les médecins ont utilisé du lubrifiant pour sortir le reptile de son oreille.