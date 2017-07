Un sans faute pour les équipes de Tahiti

,

Tahiti a écrasé ses adversaires étrangers tout au long de la semaine lors des Océania de volley-ball. La finale se déroulait ce vendredi. Les volleyeurs du fenua se sont imposés dans toutes les catégories ( junior homme, femme, senior homme et femme).« C’est un sans faute ! Suite au désistement des Tonga, Wallis-et-FutunaSamoa et Samoa America, on savait qu’on allait passer facile. Il n’y avait pas trop de pression, juste dans notre sélection. », explique Tuki Papu, de la fédération.Ces bons résultats ne laissent présager que le meilleur puisque ces Océania font office de préparation pour les jeux du Pacifique de 2023.