Un run tourne au drame à Punaauia

Accident tragique lundi matin à Punaauia. Un adolescent de 17 ans en deux roues faisait la course avec des copains lorsqu'il a percuté un Land Cruiser. Le jeune homme aurait perdu le contrôle avant de glisser sur la chaussée, rapportent nos confrères de Tahiti infos. Le Land Cruiser arrivait en face et n'a pu l'éviter.



L'adolescent était lundi entre la vie et la mort. Le conducteur a quant à lui été soumis a un dépistage qui s'est révélé négatif.