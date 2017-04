Un receuil des légendes « Nau ’ā’ai nō te mau ta’amotu » offert aux écoles

Communiqué de la Présidence

Suite à un symposium des langues organisé par le ministère de la Culture en 2015, le besoin de supports en langues polynésienne a été exprimé par certains enseignants. Ce matin, un exemplaire du recueil de légendes a été distribué à tous les directeurs des écoles présents lors d’un séminaire.Ces légendes en tahitien, en mihiroa et en marquisien, sont accompagnées d’une adaptation en français et en anglais, ce qui constitue une manière d’encourager le plurilinguisme. Ces dix-huit légendes sont commentées par Natea Montillier agent du département des traditions orales du service de la culture et du patrimoine qui dresse une présentation du narrateur, enrichie de commentaires géographique et historique et qui propose une interprétation symbolique de chaque légende.