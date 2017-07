Un rassemblement pour les jumeaux le 15 août

Vous est-il déjà arrivé de vous faire passer pour votre jumelle ou jumeau pour un devoir de mathématique ? Faites-vous des blagues à vos proches qui vous confondent toujours ? Les "twins" pourront se rencontrer et échanger leur expérience le 15 août prochain dans les jardins du parc Paofai.Ce rassemblement unique en Polynésie est organisé par les membres du groupe Facebook " Jumeaux et plus ... Tahti et ses îles" . Ils proposent d'organiser au grand goûter et demandent aux participants de ramener des boissons et des gâteaux !