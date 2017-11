Un projet de loi du Pays pour désenclaver les terres

Les points évoqués en conseil des ministres:

- Bilan de la Journée de l’innovation publique polynésienne

- Attribution de subventions de fonctionnement aux associations sportives

- Conditions et critères d’attribution des aides financières, des avances et prêts et octroi de garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes

- Attribution d’aides financières pour les entreprises

- Plan de financement 2017 : offre du groupe Caisse des dépôts et Consignations

- Attribution d’une subvention de fonctionnement au CNAM pour l’organisation de conférence-débats

- Attribution d’une subvention pour l’organisation des Pacific Business Days

- Index des prix à la consommation : baisse de 0,3% en octobre

- Partenariat public-privé pour l’approvisionnement en huîtres perlières d’écloserie sélectionnées pour les perliculteurs de Raiatea et Tahaa

- Projet de loi du Pays portant diverses mesures en faveur de l’accessibilité foncière

- Création d’une zone d’élevage aménagée

- Pêche lagonaire : de nouvelles mesures pour mieux protéger les stocks de juvéniles

- Formation, plateforme E-learning et Salon à Montréal : subventions en faveur de l’Association des Hôtels de Famille de Tahiti et ses îles

- Voyage pédagogique pour des élèves du lycée hôtelier : subvention à l’association Aminamina

- Festival Taste of Tahiti en Californie : subvention en faveur de l’association Te Ana Hotu

- Ouverture de 2 enquêtes publiques relatives à la déclaration d’utilité publique et à la construction de la marina de Tevaitoa

- Alternative aux sacs plastiques : opération ’été

- 15ème édition du Festival International du Film documentaire Océanien (FIFO)





L'intégralité du compte rendu du conseil des ministres