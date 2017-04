Un projet de catamarans électriques pour la Polynésie

Rédaction web avec communiqué

Le projet a été discuté mercredi devant le Conseil des ministres. L’ambition d’Elyt Charter Tahiti, filière de Tahiti Homes, est de diversifier l’offre hôtelière flottante de nos îles en proposant un produit de charter ethnique et contemporain.L’objectif, exploiter un nouveau concept de yachting touristique avec une flotte catamaran à propulsion électrique. L’idée s’inspire des pirogues doubles polynésiennes. Dans sa dimension la plus grande (15m X 6,5 m), l’embarcation se dépolirait sur deux ponts de 70 m² chacun pour un espace total habitable de près de 120 m².Le catamaran serait autonome en eau grâce à deux citernes de 1200 litres. Un parc photovoltaïque alimenterait quant à lui tous les équipements de bord et sa double propulsion électrique.Il pourrait accueillir jusqu’à 12 personnes.