BUZZ

Un prof comme on les aime

Samedi 4 Février 2017 à 09:43 | Lu 320 fois

EDUCATION - Barry White, Jr., est un professeur d'anglais de cinquième année à l'école Ashley Park à Charlotte, en Caroline du Nord. Ce prof comme on aimerait en voir plus souvent, a institué un cérémonial consistant en une poignée de main élaborée et personnalisée avec chacun de ses élèves avant qu'ils entrent en classe.







De un ou deux étudiants ce "cérémonial" est vite devenu contagieux et s'est propagé à toute la classe, puis ce furent des enfants d'autres classes qui se sont mis à le réclamer . "Maintenant, j'ai des élèves de 3e année qui veulent le faire aussi."



Ce passionné des Cleveland Cavalier, (NDLR équipe de basket) s'est inspiré de son joueur préféré, LeBron James, qui fait la même chose avec ses coéquipiers. "Vous voyez à quel point ces joueurs sont liés. Je voulais apporter ce sentiment à mes élèves." Pari réussi mister White, à n'en pas douter, vos élèves se souviendront toute leur vie de vous et de l'attention que vous leur avez portée.

