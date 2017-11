Un ouvrage pour tout savoir sur l’art du Tapa

Rédaction web

Véritable bible sur le Tapa, l’ouvrage compile 4 années de travail. Une soixantaine d’auteurs internationaux y ont apporté leur contribution. "On a des auteurs qui sont de très grands scientifiques reconnus sur le plan international et on également des "passeurs de savoir", des gens de Tonga, de Samoa ou des Marquises qui ont apporté leur témoignage sur les techniques, sur les colorants, sur l’usage des tapa", indique Michel Charleux. "On a un mélange qui fait de cet ouvrage quelque chose de très original."En 600 pages, les auteurs de cette œuvre proposent une présentation exhaustive de cet art ancestral qui consiste à transformer la partie interne de certains arbres tropicaux en étoffe sur laquelle on peint. Ils détaillent également les plantes, les techniques et les outils utilisés, mais aussi le rôle social et sociétal qu’occupait jadis, la préparation de cette étoffe dans certains archipels du Pacifique.D’après le directeur de publication de l’ouvrage "Dans certains archipels du Pacifique, la vie du tapa fait encore partie du quotidien, comme Wallis et Futuna ou les Tonga. Aux marquises en revanche, dans les années soixante, l’usage du tapa a disparu, avant de progressivement revenir."Michel Charleux estime que le Tapa mériterait d’être structuré et d’intégrer des structures éducatives. « En 1980, le musée de Tahiti m’avait chargé d’une mission culturelle, et j’avais choisi le Tapa. J’ai monté avec Titi Peters un certain nombre d’ateliers qui avait un certain succès avec les scolaires, mais également avec les adultes. »L’ouvrage coûte 16 000 francs. Il est en vente sur internet et dans les librairies de la place. Son auteur vous attend au Salon du livre, à la maison de la culture, jusqu’à dimanche 19 novembre.