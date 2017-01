Un ours expose ses toiles et les vend !

Juuso vit dans un centre animalier du centre de la Finlande, et il peint, en utilisant notamment ses pattes comme pinceaux. Une vidéo filmée par un de ses gardiens le montre au travail.

L'exposition, intitulée "Touches fortes et douces" a été présentée à la galerie Rupla d'Helsinki. "Nous lui laissons juste de la peinture, du contreplaqué et du papier. Si on lui demande de peindre, il ne fait rien. Il travaille à son rythme, quand il est seul", explique l'un de ses gardiens, qui ajoute que Juuso préfère le bleu et le rouge. Le centre animalier a déjà récolté 8 000 euros en vendant quinze tableaux de Juuso.

Rédaction Web