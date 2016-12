Un navigateur du Vendée Globe pourrait mettre le cap sur Tahiti

Rédaction web

Le Vendée Globe, course à la voile autour du monde, en solitaire, a débuté le 6 novembre dernier. Le navigateur françaisPaul Meilhat, va peut- être devoir quitter sa place de troisième de la compétition, explique le site officiel de la course . Il a été victime d'une avarie de vérin de quille mardi. Pour mettre son bateau en sécurité, Paul Meilhat hésite à mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande... ou sur la Polynésie française. "La terre la plus proche, c’est la Nouvelle-Zélande à 1 900 milles. Le problème est qu’il y aura pas mal de près dans les fortes dépressions, ça sera dangereux pour le bateau. Pour l’instant, je fais du nord-ouest et, en fonction de la météo dans deux ou trois jours, la solution sera soit de partir vers la Nouvelle-Zélande, soit de remonter vers la Polynésie", explique le navigateur.Dans quelques jours, les Polynésiens pourraient donc voir débarquer un skipper du Vendée Globe à Papeete. En attendant, Paul Meilhat doit naviguer prudemment pour ne pas endommager encore plus son bateau. Il devra peut-être aussi essuyer une dépression.