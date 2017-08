Un missile nord-coréen frôle un vol Air France Tokyo-Paris

Les 323 personnes du vol AF293 sont passés à coté d'un drame. Les médias américains comme CNN ou encore ABC News, rapportent que le missile envoyé par la Corée du Nord se trouvait à une centaine de kilomètres de l'avion Air France. L'engin a parcouru quarante cinq-minutes avant de s'écraser environ 1000 kilomètres plus loin dans les eaux japonaises. Le lendemain, la Corée du Nord s'est félicité de ce nouvel essai - qui représente le douzième tir depuis de début de l'année, selon le Pentagone.



Pyongyang affirme désormais pouvoir atteindre le territoire américain. Le président Donald Trump a manifesté son agacement et son inquiétude en affirmant est prêt à une "guerre avec la Corée du Nord" si elle "continue à tenter de frapper l'Amérique" avec des missiles.



Les Etats-Unis ont d'ailleurs testé avec succès mercredi un missile balistique intercontinental (ICBM) non armé. "Bien qu'il ne s'agisse pas d'une réponse aux récentes actions de la Corée du nord, ce test démontre que l'arsenal nucléaire américain est sûr, sécurisé, efficace et prêt à dissuader, détecter et défendre les Etats-Unis et ses alliés contre des attaques", a souligné l'armée de l'air américaine dans un communiqué.