Un mini documentaire raconte l'aventure de la création de Moana en reo Tahiti

Un Disney en reo Tahiti... c'est une première et un événement qui a marqué le fenua cette année. Le 29 avril dernier , près de 8000 spectateurs ont assisté à la première projection à To'ata et dans les jardins de Paofai.Bigouane Prods vient de publier sur YouTube un documentaire de 12 minutes sur la réalisation de cette version tahitienne de Moana. Les voix des personnages, les membres de l'association Te Pu 'atiti'a à l'origine du projet, mais aussi les spectateurs , les membres de l'équipe de Disney, racontent comment ils ont vécu cette expérience.Moana en reo Tahiti est le résultat de presque 6 ans de travail entre Tahiti et Disney. Le but : en faire un support pour l'apprentissage de la langue.Moana a également été traduit en Maori. Cette version est sortie en Nouvelle-Zélande en septembre.