Un militaire polynésien reçoit la médaille d'or de la défense nationale

Ces militaires faisaient partie d’une patrouille de l’opération Sentinelle, le 3 février dernier. Ils renseignaient un touriste sur le parvis de la cathédrale, au cœur de Paris, et s'apprêtaient à reprendre leur patrouille.Soudain, un homme "sort d'un groupe de personnes", explique l’un d’entre eux à l’AFP. "Le collègue me crie « attention » et je prends un coup de marteau derrière la tête qui fait que je me jette au sol" pendant que le militaire polynésien "ouvre le feu pour empêcher le deuxième coup d'arriver". Blessé à la tête, le militaire âgé de 22 ans s’en sortira indemne.On apprendra par la suite que l’assaillant, Farid I., un étudiant algérien de 40 ans, avait prêté allégeance à l'organisation jihadiste État islamique.Les deux hommes se sont fait remettre hier la médaille d’or de la défense nationale avec palme par la ministre des Armées, Florence Parly, dans la cour d’honneur des Invalides de Paris.