Un maquillage pro pour faire peur

Des cheveux à couper, un visage à effacer, et des traits colorés à dessiner. Ce dj a choisi de confier son visage à Christopher Prenat, un professionnel du maquillage et des effets spéciaux. Pour un résultat des plus étonnants, il a choisi le style néon. "Mon client va être dans l'obscurité ce soir et du coup, je fais un rendu fluo, sur une base de noir."



Pour un tel effet, il faut compter pas moins de deux heures de maquillage. Dans sa trousse, l’artiste utilise selon les demandes une large palette de techniques: des teintes aux nuances dégradées, des spray colorés, des argiles et parfois même du latex . "Je me suis référé par rapport au contexte de la soirée où il va aller, quelque chose d'un peu électrique, fluo et néon, mais avec une tête de mort pour le coté masculin."



Les prix varient de 5000 à 20 000 francs pour des maquillages professionnels. Si les zombies, vampires et fantômes ont toujours la côte, la tendance néon fluo connaît un réel engouement, notamment sur les réseaux sociaux. Les visages inspirés de la fête des morts du Mexique sont aussi très demandés cette année encore.