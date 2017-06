Un magazine créé de toutes pièces par les élèves du collège Maco Tevane

En plus d’être ludique et scolaire, le projet a permis aux élèves de prendre confiance en eux. « La difficulté de ces élèves c’est surtout l’écrit et oser parler à l’adulte. Donner un avis, oser s’exprimer, argumenter, c’est très difficile pour eux. Derrière il y a un apprentissage sérieux et concret pour leur cursus scolaire » ajoute Ingrid.



Le collège Maco Tevane souhaiterait que cette expérience soit renouvelée dès la rentrée prochaine bien que se pose le problème de son financement.

