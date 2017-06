Un longboardeur attaqué par un requin aux Marquises

Rédaction Web avec Karim Mahdjouba

C'est lors d’une session sur le spot de Atuona, situé au sud de l’île de Hiva Oa que Le surfeur a été mordu à la main droite par un squale qui mesurait "entre 1,20 m et 1,50 m". Il s’agirait d’un pointe noire.Selon Teiki Richmond, le spot de surf est situé "à une embouchure où traînait depuis deux ou trois jours" un animal mort, ce qui aurait attiré le requin.Le longboardeur a été blessé à la main, sans doute en voulant la retirer de la gueule du squale. Plusieurs points de sutures ont été nécessaires. Selon le président du Kaoha Nui surf club, la blessure est "assez grave, et on espère qu’il va retrouver la mobilité de ses trois doigts" (majeur, annulaire, auriculaire, NDLR).On ne sait pas encore si les tendons ont été touchés. Par précaution, après l’accident, il a été évasané à Tahiti où il serait actuellement opéré au CHPF du Taaone. Toujours selon Teiki Richmond, "de mémoire, c’est la première attaque de ce type par un squale aux Marquises".