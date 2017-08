Un jumelage Nouméa / Papeete pour renforcer les liens

Rédaction Web avec Sophie Guébel et Juliano Tautu

Le marché de Papeete, un lieu incontournable pour découvrir notre culture. C’est tout l’objectif de cette visite organisée par la ville. Au son des ukulele, la délégation de Nouméa a pu apprécier nos produits locaux, rencontrer nos artisans en vue d’un jumelage entre les deux capitales."Cette demande nous a été faite par la ville de Nouméa depuis un certain temps, et aujourd'hui, nous finalisons ce projet" explique Michel Buillard, le maire de Papeete. Au menu de la visite, outre le marché de Papeete, des maisons de quartiers, un projet de jardins familiaux. "Ce sont des relations et des échanges que j'espère fructueux pour demain" poursuit le maire de la capitale.Mais quid de ce jumelage. Que va-t-il apporter concrètement. "Aujourd'hui, nous avons des enfants qui apprennent le mandarin et qui sont en stage en Chine. Cela grâce à notre jumelage avec la ville de Changing. Inversement nous avons 18 élèves chinois qui sont sur le fenua et qui apprennent nos traditions, notre mentalité. (…) Dans la mesure où il y a une forte communauté tahitienne qui vit à Nouméa, là aussi, nous pourrons leur apporter quelque chose de positif."Des échanges économiques, culturels, sociaux ou encore éducatifs. Ce projet de jumelage avec Nouméa est en pourparlers depuis plusieurs années. Parmi les membres de la délégation, des hommes d’affaires et des représentants de la municipalité de Nouméa avec en tête de cortège la maire de la ville élue depuis 2014.Pour Sonia Lagarde, mairesse de Nouméa, ce projet de jumelage est une évidence. "L'intérêt de ce jumelage est évident. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s'est pas avant. Nous sommes deux îles francophones voisines dans le Pacifique, et nous avons une communauté polynésienne en Nouvelle-Calédonie, qui est venue travailler il y a très longtemps avec laquelle on a noué des échanges réguliers. C'est une démarche tout à fait normale de pouvoir enclencher ce futur jumelage. Cela a du sens de le faire".D’ailleurs les échanges ont déjà démarré. Des élèves de l’école Sainte Thérèse ont entamé un projet de correspondance avec une école de Nouméa. Il n’y a pas encore de date définie pour l’officialisation de ce jumelage avec nos cousins du Pacifique. Mais les échanges ont été fructueux ce matin. Bientôt, peut-être, le drapeau de Nouméa flottera dans la Capitale.