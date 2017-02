Un homme retrouvé mort à Faaite

Un homme a été retrouvé mort, pendu à Faaite mardi. Dans la soirée, des jeunes se sont battus après avoir beaucoup bu selon nos confrères de Polynésie 1ère. On ne sait pas si la jeune victime de 16 ans s'est pendue elle-même ou si elle a été victime d'un meurtre.

Le maire de l'atoll a alerté les forces de l'ordre. Un casa de l'armée et plusieurs gendarmes sont partis en urgence pour Faaite. Deux personnes ont été interpellées puis rapatriées, ce mercredi, à Tahiti. Un troisième jeune est en fuite et se cacherait sur un motu. Les gendarmes sont actuellement à sa recherche.