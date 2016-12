Un homme arrêté à Sydney après avoir menacé d'une attaque au Nouvel An

AFP

Cette arrestation est intervenue une semaine après que la police australienne a affirmé avoir déjoué un "complot terroriste" inspiré par le groupe jihadiste Etat islamique, qui prévoyait plusieurs attentats le jour de Noël à Melbourne.Le suspect, âgé de 40 ans, devait être présenté vendredi devant un tribunal, pour répondre des accusations d'avoir "fait des menaces en lien avec le Nouvel An", a indiqué un communiqué de la police, sans autre précision.Sydney prépare ses festivités du Nouvel An, toujours marquées par un très beau spectacle de feux d'artifice, pour lesquelles plus d'un million de personnes sont attendues.Alertée par un informateur, l'unité antiterroriste de la police de la Nouvelle Galles du Sud a arrêté le suspect jeudi à l'aéroport international de Sydney alors qu'il rentrait de Londres.Des documents et des disques durs d'ordinateur ont été saisis après des perquisitions à son domicile et dans un garde-meuble situé en ville."Le premiers éléments de l'enquête semblent indiquer qu'il s'agit d'un incident isolé", a précisé la commissaire adjointe Catherine Burn. "En conséquence, nous sommes confiants qu'il n'y a pas de menaces actuelles ou spécifiques contre les festivités du Nouvel An. Tout le monde devrait profiter de la fête", a-t-elle ajouté.Au cours des deux dernières années, 12 tentatives d'attentats ont été déjouées sur le sol australien, selon les autorités. Mais le pays n'a pas été épargné, avec quatre attentats, dont le meurtre d'un policier à Sydney l'an dernier.La police antiterroriste a procédé à un grand nombre d'arrestations depuis fin 2014, s'inquiétant du jeune âge et du niveau de radicalisation de ces personnes interpellées.