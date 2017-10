Un guichet unique pour les ressortissants au régime de solidarité

Rédaction web



Depuis 1995, dans le cadre de la protection sociale généralisée, la caisse de prévoyance sociale (CPS) a pour mission de gérer les affiliations au régime des salariés et des non salariés et d’exercer conjointement avec la direction des affaires sociales (DAS) la mission de l’admission et du renouvellement au régime de solidarité de la Polynésie française.Après 20 ans de protection sociale généralisée et face à un nombre grandissant de ressortissants au régime de solidarité, une loi du Pays de 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect, a voulu un suivi plus précis de ces ressortissants.Après deux ans d’application, le bilan de cette loi du Pays a mis en exergue les nécessités d’avoir un guichet unique pour nos ressortissants et un contrôle unique des admissions auprès d’un seul opérateur.La centralisation des procédures d’admission et de renouvellement auprès de l’entité qui ouvre les droits des ressortissants préfigure d’une amélioration de la qualité de service rendu aux usagers les plus démunis.A la faveur de la création de ce guichet unique, la procédure d’admission doit ainsi être toilettée par la suppression de la commission d’instruction. Concrètement, la CPS sera chargée de la réception, de l’instruction des demandes d’admission de droit commun ou en urgence du renouvellement et du traitement des recours gracieux et des éventuels contentieux.Les missions de contrôle et d’enquête ainsi que l’exercice du droit de communication seront dévolus exclusivement à l’organisme de gestion et le secret professionnel ne sera levé qu’à l’égard de l’autorité de tutelle.Des mesures transitoires sont prévues pour que tout dossier réceptionné à la direction des affaires sociales après l’entrée en vigueur de la présente loi du Pays soit transmis à l’organisme chargé de la gestion du régime de solidarité. Jusqu’à cette date, la DAS continuera à instruire les dossiers d’admission au RSPF.Les trois régimes ont été consultés sur ce projet de loi du Pays et ont émis un avis favorable. Le texte doit désormais être transmis au CESC.