Un forum placé sous le signe du tourisme durable pour un développement économique

Rédaction web avec Tamara Sentis

Cette année, le thème est "un tourisme durable pour le développement" et la Nouvelle-Zélande, connue pour son tourisme vert, et ses nombreuses offres touristiques en est l'invitée d'honneur.Le Forum a été organisé autour de quatre pôles : la Formation-Emploi, les Métiers, la Création d'activités, ainsi qu’un quatrième pôle dédié au Numérique. Les thèmes évoqués lors des tables rondes portent sur "le tourisme, facteur de croissance économique et création d’emplois", et notamment "le tourisme durable, catalyseur de changement positif pour le développement économique et social"."Ce forum est dédiée à la jeunesse polynésienne afin de les sensibiliser, les informer sur ce que sont les métiers du tourisme", explique Nicole Bouteau, ministre du Tourisme.Ceux-ci sont divers et variés. "Ce ne sont pas uniquement l'hôtellerie, la restauration, aujourd'hui le tourisme évolue. On parle de conciergerie, de nouveaux modes d'hébergement et ce forum est le lieu de rencontres entre les professionnels, les établissements de formations, et les jeunes."A ce titre, le parrain de l'évènement est Maui Shan, un jeune polynésien qui permet, avec l'ouverture de son auberge de jeunesse, le "Mahana Lodge Hostel & Backpacker" de participer à la diversification de l'offre d’hébergement touristique en Polynésie française. "C'est la première auberge de jeunesse sur le territoire, Il a créé un nouveau produit, et c'est que nous souhaitons mettre en avant. Pousser les jeunes à se lancer."Quant au numérique, "Aujourd'hui vous n'avez pas un seul touriste qui en descendant de l'avion ne prenne pas un selfie pour le partager aussitôt sur les réseaux sociaux. C'est un outil de promotion incroyable et un tas d'applications se mettent en place autour du tourisme."Cette 3édition devait aussi être l’occasion de la présenter une cartographie des formations dispensées et des organismes de formation aux métiers du tourisme existant en Polynésie et notamment le guide des formations et métiers du tourisme.