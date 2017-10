Un forum dédié à l'innovation et au leadership féminin le 24 octobre

PRATIQUE

Mardi 24 octobre

A l'Intercontinental Tahiti

7h30 - 8h00 : Accueil/Enregistrement8h00 - 8h10 : Ouverture du Forum8h15 - 8h45 : L’ADN de l’innovation (Conférence)Intervenante : Heuira Itae-Tetaa - Responsable Communication et Marketing Digital - CCISM8h50 - 10h50 : L’innovation : une affaire d’idée ou de posture? (Atelier)Animation : Centre Api Ora - Formation, médiation, coaching et accompagnement de projets(Herenui Cave-Germain, Nelly Tumahai)• Françoise Casta, coach - Be to Business CoachIntervenantes : Muriel Pontarollo - Fondatrice et dirigeante de #MotsDièse• Manihi LEFOC - Dirigeante d’ASAE Conseil et Fondatrice du Village de l’Alimentation et de l’Innovation• Nathalie Collin Fagontin - Psychologue de la famille, auteure et fondatrice de Familipsy10h50 - 11h15 : Pause/Networking11h15 - 12h15 : Comment faire vivre l’innovation managériale : regards de femmes (Table ronde)Animation : Jeanne Peckett - JournalisteIntervenantes : • Patricia Gallot Lavallée - Fab Lab ECOLAB TAHITI• Elodie Lansun - Directrice d’AVIS Pacific Car13h15 - 14h15 : Leadership et entreprenariat au féminin : donner envie aux femmes d’entreprendre (Table ronde)Animation : Jeanne Peckett - JournalisteIntervenantes : • Jennifer Tchakouté - Directrice de JT Consulting Solutions• Audrey Lachaud - SARL ALTEROCEAN - Food and CookLaB• Tehani Fiedler-Valenta - Fondatrice de TahitiCrew14h15 - 15h45 : Personal branding (le marketing de soi) : quand votre savoir-être devient créateur deperformance (Atelier)Animation : Api Ora - Formation, médiation, coaching et accompagnement de projets (HerenuiCave-Germain, Marie Caulliez, Nelly Tumahai)Intervenantes :• Hinatea Colombani - Directrice du Centre Arioi • Vanessa Eymard Tiaipoi - Responsabledes études de l’ECT• Christine Sheehy - Copywriter messaging coach et auteur (Nouvelle Zélande)15h45 - 16h10 Pause/Networking16h10 - 17h15 L’évolution des cultures océaniennes favorise-t-elle le leadership des femmes? - Table rondeAnimation : Dominique Morvan - Editrice et conseil en communicationIntervenantes : • Miriama Bono - Directrice du Musée de Tahiti et des Iles• Raiha Paki : Fondatrice et Directrice d’Hinana Limited New Zealand (production de documentaires culturels)• Mareva Leu - Déléguée générale de l’AFIFO, organisatrice du FIFO et rédactrice en chef de la revue Heiva i Tahii17h15 -17h30 Discours de clôture