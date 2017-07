Un final en apothéose pour la saison 1 de Flash

Finalement, l’équipe retrouve Eddie et découvre que Wells a redémarré l’accélérateur de particules. Barry décide donc de transférer les prisonniers du Star Lab en dehors de la ville et demande de l’aide à Captain Cold. Cependant, ce dernier ne respecte pas sa part du marché et libère les criminels. Wells affronte Barry, lui-même aidé d’Oliver Queen et de Ronnie. De son côté, Eddie rompt avec Iris.