Un fare artisanal pour les grottes de Maraa, début 2018

D'ici l'année prochaine, le site touristique des grottes de Maraa à Paea, aura son fare artisanal. Une construction de 60m2 pour exposer les créations des artisans du fenua, et animer des ateliers.

La gestion du lieu se fera en partenariat entre la commune et la Fédération Manu Ura Rima’i No Paea, déjà présente au centre communal artisanal Atitara situé au PK 20.600 côté montagne.



Les travaux ont débuté fin octobre pour un budget d’environ 12 millions de Fcfp et dureront au total huit semaines. Le principal objectif de cette construction est "de promouvoir la culture et le savoir-faire polynésien, mais également de permettre aux artisans de la commune de vendre leur production et de transmettre leur savoir. Ils auront également l’occasion de rediriger les touristes vers le centre Atitara, moins évident à localiser, mais disposant néanmoins d’une plus grande surface d’exposition", explique la commune dans un communiqué.



Le fare artisanal accueillera les touristes à leur entrée sur le site dès le début de l’année 2018.