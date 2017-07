Un engin explosif découvert dans un immeuble de Tipaerui

Rédaction Web

Le beau-frère du défunt, nettoyait l'appartement de celui-ci, quand il trouva une caisse contenant des explosifs et divers matériels inhérents à la profession d'artificier. Si la caisse en elle-même ne présentait pas de danger immédiat tant que l'on ne s'amusait pas à manipuler son contenu, c'est dans le frigo que le beau-frère tomba sur un engin qui lui présentait un sérieux risque d'explosion.Un explosif duquel suintait un liquide, que l'on imagine potentiellement dangereux. Appelant les pompiers, ceux-ci ont conseillé à l'homme de ne surtout pas toucher et déplacer l'objet en question, craignant que la différence de température ne fasse explorer l'engin.Après avoir barré l'accès à la vallée de Tipaerui, et fait évacuer le lotissement social proche de la chapelle mormone, les démineurs sont intervenus dans l'appartement. Les explosifs ont été embarqués par l'équipe d'intervention où ils seront mis hors service.