Un enfant de 5 ans tué le soir du réveillon

Hier soir, vers 21 heures, un enfant de cinq ans sortait du temple Taunoa avec sa mère, dans le quartier Estall à Papeete, quand il a été renversé par un conducteur visiblement alcoolisé.



Immédiatement, le chauffeur a été pris à partie par des jeunes qui se trouvaient à proximité de l’accident. Les secours et la police sont intervenus rapidement pour calmer la foule et entendre les témoins. Malheureusement, le petit n’a pas survécu à ses blessures.

L’auteur de l’accident a été interpellé par les policiers.



Ce dernier accident dramatique de l’année porte à 27 le nombre de morts sur les routes en 2016. Dix de plus que les deux années précédentes.



Rédaction web avec Orianao Tefau et Esther Parau-Cordette