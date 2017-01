Un éco-quizz pour sensibiliser à l'environnement

Rédaction Web

Sonia Bongain de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), partenaire de l'association Colibris Tahiti à l'origine de l'évènement, nous en dit plus: "Cet éco-quizz a été mis en place pour sensibiliser les élèves au développement durable, inciter les élèves à se poser des questions sur notre environnement et notre planète."Dix questions sont programmées par semaine et ce jusqu'au 10 février. Le jeu a démarré lundi dernier et 51 établissements scolaires de Tahiti labellisés "éco-école" sont concernés.Pour répondre aux questions, les enfants doivent faire un travail de recherche sur l'environnement, autant à l'école que chez eux par le biais d'Internet. "C'est cela qui est important, qu'ils recherchent des informations afin de répondre aux questions en ligne".La participation est libre, hors temps scolaire ou dans les établissements scolaire. Les élèves de chaque établissement totalisant les meilleurs scores, les établissements les plus impliqués, ou ceux présentant les meilleurs scores, seront invités à la journée des finalistes afin d'être récompensés. cette journée récréative se tiendra au Motu Ovini le mardi 7 mars.