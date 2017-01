Un drone sous-marin pour aider les pêcheurs

Rédaction web



Capable d’évoluer à 30 mètres de profondeur, l’engin peut détecter des poissons jusqu’à 40 mètres avec une précision de 10 cm grâce à un système de sonar et d'un leurre lumineux.Via une caméra 4K ultra HD, embarquée sur le drone et une connexion Wifi, le pêcheur peut visualiser en quasi temps réel les images et vidéos prises par le drone. L’utilisateur peut également recevoir une alerte lorsqu’un banc de poissons s’approche.Et pour rendre l’expérience encore plus immersive, Powervision propose à l’utilisateur de se mettre à la place du drone sous-marin grâce à des lunettes de réalité virtuelle. Il est alors possible de contrôler le drone en inclinant simplement la tête.L’entreprise n’a pas encore communiqué sur le prix de vente, mais précise que les précommandes seront disponibles dès le 27 février prochain.