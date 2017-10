Un drone pour éliminer la Petite fourmi de feu à Te Maru Ata

Rédaction web avec JBC

Pour parvenir à répandre le fourmicide, l’emploi de ces objets volants est idéal. "On a un dénivelé de 200 mètres (...) Il fallait trouver un moyen d'épandre le fourmicide dans cette falaise. Et donc on a fait un plan opérationnel avec 10 experts internationaux qui s'occupent des fourmis. Ce plan opérationnel, on l'a soumis à un projet qui a été ensuite proposé à l'Union européenne. (...) C'est vraiment une innovation technologique pure"Aux commandes du drone : Raitini Rey. Ce pilote de ligne de profession a lancé depuis plusieurs années sa société. Après les prises de vue, il se lance pour la première fois dans l’épandage. Plus d’un an de travail a été nécessaire pour adapter le drone à sa mission. "On commence enfin la phase expérimentale après des mois de développement et de recherche. (...) Il faut savoir ce dont on a besoin, quelle charge on va épandre. En fonction de ça on a choisi un drone. (...) Le plus gros de la technologie réside dans le calcul des lignes de vol. On a dû faire une modélisation tridimensionnelle de la zone afin de garantir une hauteur de survol en tous points de la zone. "Cette campagne d’épandage à Te Maru Uta, qui n’est pas encore terminée, représente un cout de quelque 5 millions de Fcfp. Le budget est en partie financé par le programme BEST de l’Union internationale pour la conservation de la Nature. La direction de l’Environnement y contribue aussi et observe avec attention les résultats du projet. Avant d’utiliser elle-même cette nouvelle méthode sur d’autres zones, elle souhaite s’assurer que l’usage à grande échelle de produits chimiques n’a pas d’impact majeur sur l’environnement.