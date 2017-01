Un don de plus de 500 000 Fcfp au Secours populaire

Rédaction web

Une belle surprise pour la nouvelle année : La Voix du Nord rapporte qu'un don de 4 450 euros (environ 527 500 Fcfp) a été fait, anonymement, au Secours populaire. "Le lendemain de Noël, je vais à ma boîte aux lettres à midi, après le passage du facteur et je trouve une grande enveloppe cartonnée blanche pliée en deux avec un élastique", a raconté Jacques Delelis, trésorier local du Secours populaire. Un mot était écrit à la main : "Ceci est un don anonyme pour le Secours populaire. C’est de l’argent propre. Je vous fais confiance. C’est pour les gens modestes. Joyeux Noël !"Une fois remis de l'émotion, les membres de l'association ont tenu à remercier via la presse le donateur anonyme. L'argent servira à aider les actions du Secours populaire, à "la journée des oubliés des vacances, la journée dans un parc, la solidarité internationale avec le Mali, pour les imprévus aussi. On se garde une poire pour la soif en cas d’hiver rigoureux, si on doit acheter du charbon, du bois, du pétrole. De toute façon, cet argent sera dépensé pour ceux qui en ont besoin."Le Secours populaire, association à but non lucratif, est né en 1945. Elle vient en aide aux personnes démunies par des aides alimentaire, vestimentaire, une écoute, des hébergements d'urgence. Le Secours populaire intervient aussi ailleurs qu'en France, dans le monde, via des associations locales.